انتشال جثة شاب غرق فى ترعة الإسماعيلية بالقليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة الشجرة دائرة قسم شرطة الخصوص، حيث نزل للاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه على الفور، جرى نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.https://www.dostor.org/4467684.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد ناصر الجمال، مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة الشجرة دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية لموقع الحادث، وجرى انتشال الجثة، ونقلها للمستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "أدهم م م"، 19 سنة، شاب، مقيم دائرة القسم، بمياه ترعة الإسماعيلية، حيث نزل للاستحمام ولعدم إجادته للسباحة جرفه التيار ولقي مصرعه على الفور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

انتشال جثة طالب بالصف الأول الإعدادى

كما تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، بالتنسيق مع الأهالي، في انتشال جثة طالب بالصف الأول الإعدادي، لقي مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي أمام قرية العبادلة دائرة مركز شرطة طوخ، وذلك أثناء نزوله للاستحمام بالمياه، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه، جرى نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وكذلك سؤال شهود الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب بمياه الرياح التوفيقي أمام قرية العبادلة دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي، ونقلها للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء نزول "أحمد ع ع"، 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، للاستحمام بمياه الرياح التوفيقي، ولعدم إجادته السباحة، جرفه التيار ولقى مصرعه غرقا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.