ضبط المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين في المنيا

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل ضبط المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم للحصول على أموالهم بمركز العدوة في محافظة المنيا.



أكدت تحريات الأموال العامة قيام حاصلان على دبلوم، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونهما موظفين خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطهما وبحوزتهما هاتفين محمول.

وبفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.