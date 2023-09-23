السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انقلبت بهم السيارة.. مصرع وإصابة 9 عمال بالمنيا

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بالمنيا تتحرك بعد تلقيها بلاغ بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب مدخل مدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة أسفر الحادث جثة ومصابين.

حادث انقلاب سيارة بأبوقرقاص 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبوقرقاص إلى موقع الحادث تبين وفاة شخص وإصابة 8 آخرين جميعهم عمال مزارع مصابين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

حادث انقلاب سيارة تحرر محضر بالواقعة المنيا الطريق الصحراوي الغربي أبوقرقاص

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