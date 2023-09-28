"التموين" ترجئ وضع حجر أساس المخزن الاستراتيجي بالفيوم للأحد

أجلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وضع حجر الأساس للمخزن الاستراتيجي العملاق بالفيوم، 24 ساعة ليكون الأحد المقبل بدلا من بعد غد السبت، بحضور الدكتورعلى المصيلحى، وزير التموين، يرافقه الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة.

ويدشن وزير التموين صباح الأحد المقبل مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومى لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، ووضع حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم ضمن خطة إنشاء 7 مخازن عملاقة على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجيهات القيادة السياسية، بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

مميزات المخازن الاستراتيجية

وتتميز المخازن الاستراتيجية العملاقة، بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على السلع من التلف أو الفقد أو الهدر.

كما تعمل مثل هذه المستودعات الاستراتيجية على تعزيز وزيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام وستحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية.

وسوف يتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام، حيث أن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات.

كما تعمل المخازن الاستراتيجية على تقليل الفاقد والهالك من السلع، وتقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته، بالإضافة إلى متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية، ما يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن.