الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وضع حجر الأساس لثالث مستودع استراتيجى للسلع بالفيوم.. السبت المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يضع وزير التموين والتجارة  الداخلية الدكتور علي المصيلحي  والدكتور إبراهيم عشماوي، حجر أساس ثالث مستودع استراتيجي للسلع التموينية في محافظة الفيوم، السبت المقبل، على مساحة 10 أفدنة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2 مليار جنيه، ثم بعد ذلك وضع حجر أساس المستودع الرابع في محافظة الشرقية، على نفس المساحة والتكلفة الاستثمارية.

 

عشماوي: اختيار محافظات المستودعات الاستراتيجية بناء على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك

وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أنه بذلك سيكون تم الانتهاء من المرحلة الأولي من المستودعات الاستراتيجية الخاصة بالسلع التموينية في 4 محافظات هي الشرقية، السويس، الفيوم، الاقصر، قبل نهاية العام الجاري على أقصى تقدير.

وأوضح أن المستودعات الاستراتيجية تتراوح تكلفتها الاستثمارية ما بين 2 إلى 2.5 مليار جنيه شاملة المكون الأجنبي، منوهًا بأن جميع المستودعات ستكون مميكنة بالكامل، وبأسلوب سوفت وير يدير المنظومة عبر شركات متخصصة في إدارة وتشغيل وصيانة هذه المستودعات.

ولفت إلى أن كل مستودع استراتيجي يوفر نحو 2000 فرصة عمل فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث إن المستودع الواحد يخدم 4 محافظات مجاورة على الأقل من مكان إقامته، مشيرًا إلى أنه مستهدف إقامة 7 مستودعات على مستوى الجمهورية في المرحلة الأولى من المشروع.

وأكد أن المشروعات الاستثمارية ذات المكون الدولاري المرتفع لم تتأثر بالقرارات الحكومية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الجهات الخاصة تقوم بتوفير وتدبير المبالغ اللازمة لإقامة تلك المشروعات، عبر تولي الإدارة والتشغيل لفترة معينة ثم تولي الحكومة إدارتها وتشغيلها.

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وزير التموين: إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث تكنولوجيا إدارة تخزين السلع

وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي ابراهيم عشماوي جهاز تنمية التجارة مستودع استراتيجي للسلع التموينية محافظة الفيوم وضع حجر أساس المستودعات الاستراتيجية

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