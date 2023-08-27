وزير التموين: إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث تكنولوجيا إدارة تخزين السلع

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع ، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام.

أهمية مشروع المخازن الاستراتيجية

وأضاف أن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.

مشروع المخازن الاستراتيجية

يأتي مشروع إنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهدف إلى ضمان توفر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بشكل متواصل ومستدام على مدار العام. يعكس هذا المشروع التفكير الاستراتيجي للحكومة في توفير الأمن الغذائي وتحقيق استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

مراحل التنفيذ والتوسع

تم تقسيم المشروع إلى مراحل متعددة، حيث تم الإعلان عن المرحلة الأولى التي تضم 4 مستودعات بمحافظات متعددة بمساحة إجمالية تبلغ 10 فدان لكل محافظة، وتم العرض على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة للبدء في التعاقد المباشر مع الشركات المتخصصة. يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.

دور الشركات المصرية

تم إسناد المشروع للشركات العاملة في القطاع المصري لأعمال التشييد والبناء. تقوم هذه الشركات بإنشاء المستودعات الاستراتيجية في محافظات متعددة، حيث تم تسليم ثلاثة مواقع حتى الآن وهي الفيوم والسويس والأقصر. تعمل هذه الشركات على انتهاء المخططات الخاصة بالمستودعات بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية، ومن ثم سيبدأ مرحلة الإنشاء التي تستغرق من 18 إلى 24 شهرًا.