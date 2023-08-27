وزير التموين: استثمارات المخزن الاستراتيجى بمحافظة الأقصر 1.5 مليار جنيه المخزن ويخدم 4 محافظات

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بأن المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الأقصر على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه، سيخدم محافظة الأقصر وأكثر من 4 محافظات مجاورة، لافتًا إلى أن المستودعات الاستراتيجية هي إحدى دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاءها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى، وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام وستحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، وبحضور عميد أستاذ دكتور أحمد محمد صلاح أبوالعزم رئيس مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشاري عام مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية، ويأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

وتم الإعلان عن المرحلة الأولى من المشروع وعددها 4 مستودعات بمحافظات "الفيوم والشرقية والسويس والأقصر" على مساحة 10 أفدنة لكل محافظة، حيث تم العرض على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة بالطرح بالتعاقد المباشر، ثم وردت توصيات وتوجيهات كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء على إتمام التعاقد مع الشركات المتقدمة لإنشاء المرحلة الأولى من مشروع المستودعات الاستراتيجية.

كما تم إسناد المشروع للشركات العاملة في القطاع المصري لأعمال التشييد والبناء لكل من المستودعات الأربعة وتم تسليم 3 مواقع حتى الآن وهي الفيوم والسويس والأقصر، وتم وضع حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس، وجار الانتهاء من تسليم ارض الشرقية وتقوم الشركات الثلاث على الانتهاء من المخططات الخاصة بالمستودع بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية الاستشاري الفني للمشروع، حيث تبدأ بعدها مرحلة الإنشاءات التي تستغرق من 18 الى 24 شهرًا.