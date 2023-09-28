"المرور" تُحرر 66 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 66656 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(18126) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(629) مخالفة السير بدون تراخيص.

(15) مخالفة موقف عشوائى.

(1213) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(19) مخالفة شروط التراخيص.

(5) مخالفات دراجات نارية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.