الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"المرور" تُحرر 66 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

جريدة الدستور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم. 

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 66656 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

 (18126) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 (629) مخالفة السير بدون تراخيص.

 (15) مخالفة موقف عشوائى.

(1213) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(19) مخالفة شروط التراخيص.

(5) مخالفات دراجات نارية.

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تحرير 44 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية فى 4 مراكز بالمنيا

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رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

المرور مخالفة الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية لوائح المرور

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