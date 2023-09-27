الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 73235 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 73235 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 20362 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما تمكنت القوات من ضبط 527 مخالفة السير بدون تراخيص و20 مخالفة موقف عشوائى، و1570 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة و5 مخالفات شروط التراخيص و4 مخالفات دراجات نارية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية قانون ولوائح المرور قائدي السيارات مخالفة مرورية

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