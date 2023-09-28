"الداخلية" تنظم احتفالية بيوم محو الأمية لمجندى الشرطة

نظمت وزارة الداخلية متمثلةً فى قطاع التدريب احتفالا بيوم "محو الأمية" لمجندي هيئة الشرطة للعام التدريبي 2022/ 2023، بحضور عدد من القيادات الأمنية بالوزارة، ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ووفد من الهيئة، ورئيس لجنة الخدمة المهنية بنادى الروتاري.

تفعيل بروتوكولات التعاون بين وزارة الداخلية والهيئة العامة لتعليم الكبار

يأتي ذلك فى إطار تفعيل بروتوكولات التعاون بين وزارة الداخلية متمثلة فى قطاع التدريب والهيئة العامة لتعليم الكبار، وكذا جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

وذلك إيمانًا بأهمية تكاتف وتعاون مؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة فى دعم الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمحو الأمية.

سياسة متكاملة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية لمحو أمية المجندين

واعتمدت اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الداخلية سياسة متكاملة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية لمحو أمية المجندين، عبر التوسع فى افتتاح الفصول التعليمية مع توفير المستلزمات الدراسية.

وكذلك استحداث البرنامج المكثف لتعليم اللغة "CLE" المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار بفصول محو الأمية، حيث تم تنظيم عدد من الدورات لتدريب القائمين على أعمال التدريس بكافة جهات الوزارة.

جاء الاحتفال مواكبًا للاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية، وتضمن الاحتفال تبادل عدد من الدروع التذكارية بين قطاع التدريب بوزارة الداخلية وممثلي الجهات المعنية المتعاونة فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

وكذا تكريم (الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى فى مجال نشاط محو الأمية، وكذا تكريم المشرفين والمدرسين المتميزين، والمجندين الحاصلين على أعلى الدرجات فى اختبارات دورات نشاط محو الأمية بكافة قطاعات وزارة الداخلية)، والمجندين الذين تم تدريبهم على حرف التشييد والبناء.