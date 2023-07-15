"الداخلية" تنظم دورات تدريبية بمراكز الإصلاح والتأهيل في مجال تقديم خدمات المشورة الطبية

نظم قطاع الحماية المجتمعية، دورة تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل وذلك في مجال تقديم خدمات المشورة الطبية وإجراء الفحص بصورة طوعية وسرية لفيروس نقص المناعة البشرى وذلك خلال الفترة من (10- 12/7/2023) حيث شارك فى الدورة عدد (20) مُتدربا من (الضباط والأفراد والمدنيين) العاملين بقطاع الحماية المجتمعية، استمرارا للدور الذى تقوم به وزارة الداخلية لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث.

يعد تنظيم تلك الدورات استمرارا للدور الرائد الذى يضطلع به قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية من خلال التنسيق مع البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بشأن دعم خدمات الوقاية من الإصابة بفيروسات (C–B) نقص المناعة البشرى والرعاية والدعم والعلاج للمتعيشين مع الفيروس، وجرى إنشاء عدد (10) مراكز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل للفحص والمشورة للوقاية من مرض الإيدز والفيروسات الكبدية (C–B).

وفي ختام فعاليات الدورة تم تكريم عدد من المشاركين بمنحهم شهادات تقدير.