مواطن: "حياة كريمة" ساعدتني على استخراج شهادة محو الأمية (فيديو)

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بمحافظة الإسكندرية في مركز برج العرب القديم، لخدمة عدد أكبر من أهالينا في المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الدعم والخدمات، منها وزارات “الصحة والسكان والشباب والرياضة والثقافة”، والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان وغيرها من المؤسسات المختصة، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً.

في هذا السياق، أشاد أحد المستفيدين من فصول محو الأمية التي تم عقدها في إطار أعمال المبادرة، بجهود مؤسسة حياة كريمة، وأنهم استطاعوا توفير عدد من الخدمات لأهالي القرى الأكثر احتياجا.

وعن استفادته الشخصية، أكد لـ"الدستور"، أنه تمكن من المشاركة في فصول محو الأمية للحصول على شهادة محو الأمية بهدف استخراج رخصة لسيارته، وهذا كما وصف تسهيل إجراءات من قبل المؤسسة لأي من المواطنين كلا على حسب حاجته، كما تساعد هذه المبادرات توفير المسافات لأي من المواطنين لاستخراج أوراق رسمية أو تلقي دعم ما.

كما وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مجهوده الكبير في تأسيس حياة كريمة لكل المصريين.

مبادرة أنت الحياة

يذكر أن فعاليات المبادرة شملت تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، كما شملت فعاليات المبادرة أيضًا تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى.

كذلك الأنشطة الخاصة بالطفل، وتوعية للسيدات وورش حكي للأطفال ومعرض كتاب فقد تنوعت أنشطة المبادرة، والتي امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، تقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة “مصر تقرأ"، ذلك فضلًا عما تقدمه مبادرة "أتكلم هنسمعك" من الدعم النفسي، بالإضافة إلى قوافل غارمين وتوعية بالغرم