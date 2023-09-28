الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أشرف رشاد يوقع نموذج تزكية للرئيس السيسى: رد جزء من جميل البطل

المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد الشريف

وقع المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية والأمين العام لحزب مستقبل وطن، على نموذج تزكية لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال حضوره صباح اليوم الخميس لمقر مجلس النواب، للتوقيع على نموذج التزكية.

ضرورة وطنية ومطلب شعبي

وقال "رشاد" في تصريحات له: إن ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة ضرورة وطنية ومطلب شعبي لاستكمال مشروعنا الوطني وترسيخ مزيد من قواعد جمهوريتنا الجديدة.

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النائب محمد الجارحى يوقع نموذج التزكية لترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة

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مجلس النواب يواصل استقبال الأعضاء لتحرير نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة

 رد جزء من جميل البطل

وأشار "رشاد" إلى أن تزكيته للرئيس السيسي رد لجزء من الجميل الذي قدمه رئيسنا وبطلنا الوطني المخلص في الذود عن الوطن والحفاظ على أمنه وسلمه.

ويواصل أعضاء مجلس النواب توافدهم على مقر مجلس النواب، للتوقيع على نماذج تزكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤.

وأتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلًا لنص المادة "١٤٢" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (٢٠) عضوًا من أعضاء مجلس النواب، والمادة (١٠٨) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات بالآتي: 

1 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.

2 - وضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بالهيئة.

3 - إقرار مشروع الموازنة السنوية، واعتماد الحساب الختامي للهيئة.

4 - اقتراح إبرام الاتفاقيات التى تدخل فى نطاق عمل الهيئة بعد استطلاع رأى الوزارات المعنية، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والعاملة فى مجال عمل الهيئة.

5 - إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتصلة بإجراء الاستفتاءات والانتخابات.

6 - التعاون مع المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة لخدمة أغراض الهيئة.

7 - الإشراف على الأعضاء واللجان أثناء عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات.

8 - وضع القواعد والتعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز، وتوزيعها على الأعضاء قبل موعد الاستفتاءات والانتخابات بوقت كافٍ للعمل بمقتضاها.

9 - إعداد وإصدار تقرير نهائى تفصيلى عن كل عملية استفتاء أو انتخاب بجميع مراحلها، يتم نشر ملخصه فى الجريدة الرسمية، على أن يُقدم إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء.

10 - إعداد وإصدار تقرير سنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها، يُرسل إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء للإحاطة.

11 - النظر فى التقارير الدورية التى يرفعها له المدير التنفيذى.

12 - وضع القواعد الخاصة بالدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها، وضبط مخالفيها، وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.

13 - النظر فى كل ما يرى الرئيس أو أحد أعضاء المجلس عرضه على المجلس من مسائل تدخل فى اختصاصه.

المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية الامين العام لحزب مستقبل وطن نموذج تزكية لترشيح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية للانتخابات الرئاسية

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