النائب محمد الجارحى يوقع نموذج التزكية لترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة

وقَّع النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، نموذج التزكية لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال: "شرفت بتزكية ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية وفاءً لما قدمه من إنجازات، وما يحمله من رؤية وطنية مستنيرة للنهوض بالدولة المصرية في كل قطاعاتها وبناء الجمهورية الجديدة".

استكمال مسيرة البناء

وأكد "الجارحي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي هو ضرورة لاستكمال مسيرة البناء، وما بدأه من مشروعات قومية كبرى، مشيدًا بما حققه الرئيس السيسي من طفرة ونجاحات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ودعا النائب محمد الجارحي كل المواطنين المصريين في الداخل والخارج إلى المشاركة بفعالية في الانتخابات لدعم الاستقرار والتنمية وإظهار صورة مصر الديمقراطية والحضارية.

وأشار وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب إلى أنه في ظل قيادة الرئيس السيسي، تمكنت الدولة المصرية خلال الأعوام التسعة الماضية، من تأسيس اقتصاد قوي يتمتع بالمرونة والتنوع استنادًا إلى برنامج إصلاح شامل من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

وأوضح النائب محمد الجارحي أن الرئيس السيسي سعى منذ توليه الحكم إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورًا رئيسيًا، تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.