عبداللطيف منيع لاعب المؤسسة العسكرية يتأهل لأوليمبياد باريس

نجح اللاعب عبداللطيف محمد منيع، لاعب نادى طلائع الجيش، فى التأهل لأوليمبياد باريس 2024 بعد تحقيقه المركز الثالث وإحراز الميدالية البرونزية بعد مشاركته ضمن قوام المنتخب القومى للمصارعة الرومانية ببطولة العالم للمصارعة والتى أقيمت فعالياتها بمدينة بلجراد بدولة صربيا، حيث شارك المنتخب القومي للمصارعة الرومانية بـ11 لاعبًا ولاعبة منهم 9 لاعبين ولاعبات من قوام أندية المؤسسات العسكرية الرياضية.

المتأهلون إلى أوليمبياد باريس من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية

وبهذا الإنجاز أصبح عدد المتأهلين رسميًا لأوليمبياد باريس 2024 من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية 5 لاعبين ولاعبات.



وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعب عبداللطيف محمد منيع بهذا الإنجاز والذي يعد نموذجًا مشرفًا للشباب المصري وقدوة لأجيال قادمة من الأبطال الرياضيين.

يأتي هذا الإنجاز في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات وتهيئة المناخ الملائم لإعداد كوادر رياضية بالمؤسسات العسكرية الرياضية من خيرة أبناء الشعب المصري لرفع العلم المصري خفاقًا بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية والعالمية والدولية.