الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لاعب المؤسسة العسكرية يحصد ذهبية بطولة العالم للشباب للمصارعة الرومانية

لاعب المؤسسة العسكرية
لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية

حقق لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية الطالب مصطفى حسين فتحي ذكي، إنجازًا رياضيًا جديدًا للرياضة المصرية بتحقيقه المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية في مسابقات وزن 67 كجم، بعد مشاركته ضمن بعثة المنتخب القومي للمصارعة الرومانية المشاركة في منافسات بطولة العالم للشباب تحت 20 عامًا، والتي أقيمت فعالياتها بالمملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة 1200 لاعب مثلوا 63 دولة من مختلف قارات العالم، وساهم تحقيق ذلك الإنجاز فى تقدم مصر للمركز الثامن فى مجمل مسابقات البطولة.

هذا وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعب، لتحقيق هذا الإنجاز الرياضي الذي يضاف لسجلات تاريخ الرياضة المصرية، مؤكدة حرصها على تقديم كل أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية، ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة يحتذى بها الأجيال القادمة.

يأتى هذا الإنجاز فى إطار حرص القوات المسلحة على استمرار دورها فى تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصرى خفاقًا بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية والدولية.

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