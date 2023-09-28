معاون وزير الزراعة: قرارات الرئيس السيسى الأخيرة فى القطاع تدفع عجلة التنمية

أكد معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد القرش، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة فيما يخص القطاع الزراعي ودعمه تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، فضلًا عن التخفيف عن كاهل الفلاحين والمزارعين.

وقال القرش إن قرارات الرئيس مهمة جدًا، خاصة فيما يخص المنتفعين من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، لافتًا إلى أن هناك حوالي 80 ألف مستفيد كان لديهم تعثرات تجاوزت الـ 500 مليون جنيه.

وأضاف أن المبادرة تعكس اهتمام الرئيس السيسي بالقطاع الزراعي والفلاحين، مشيرًا إلى أن المبادرة ستسهم في رفع العبء عن كاهل المزارعين، نظرًا لدورهم المهم في تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم مؤخرًا.

مبادرات البنك الزراعي تعمل على التخفيف عن كاهل المزارعين

وأشار معاون وزير الزراعة إلى أن مبادرات البنك الزراعي تعمل على التخفيف عن كاهل المزارعين، موضحًا أن البنك سيقدم دراسة كاملة بخصوص المتعثرين، أما هيئة التعمير فبدأت بالفعل في خطوات الحصول على الإعفاءات.

كان الرئيس السيسي قد أصدر عدة قرارات بهدف توفير حياة كريمة لجميع المواطنين فى ربوع مصر، خلال افتتاح عدة مشروعات تنموية فى محافظة بنى سويف، حيث أكد الرئيس أن المواطن المصري يظل بطل روايتنا الوطنية، وأيضًا تظل جودة حياته وتلبية مطالبه هي الهدف الأسمى.

حيث تضمنت القرارات قيام البنك الزراعى المصرى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وأيضًا إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.