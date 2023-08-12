السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد القرش يكشف أهمية الصوب الزراعية وأساليب التكنولوجيا الحديثة فيها

الصوب الزراعية
الصوب الزراعية

كشف محمد القرش، المتحدث باسم  وزارة الزراعة، أهمية الصوب الزراعية وسبب توسع مصر في استخدمها لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر أصبح لديها 62 ألف صوبة زراعية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد أن لها إنتاجية عالية جدًا.

وأكد أن الصوب الزراعية التي حققتها الدولة في قاعدتي محمد نجيب، وأبو سلطان، استخدمت فيها التكنولوجيا الحديثة، فالصوب فيها وحدة أرصاد خارج الصوبة تحدد المعدلات المطلوبة كما يتم التحكم في مستوى درجة الحرارة ومعدل التهوية والرطوبة، مشيرًا إلى أن الصوب ملحق بها محطات فرز وتعبئة على أعلى مستوى درجة الحرارة.

 شركات تحالف وطني تنتج الصوب الزراعية

وتابع، أنه تم إنتاج تقاوي للخضر محليًا والتي كنا نستورد منها 98% من الخارج بمليارات الدولارات، موضحًا أنه أصبح لدينا شركات تحالف وطني تنتج الصوب الزراعية بأعلى مستوى، ووصلنا في 2019 إلى19 مليون طن خضر، وفي 2023 وصلنا إلى 23 مليون طن باستخدام طرق الري الحديثة، وإنتاجية وحدة المياة تتضاءل بشكل كبير.

وأشار إلى أن حجم الصادرات من الخضر كان العام االماضي 4.4 مليون طن، ووصلنا هذا العام حتى شهر اغسطس 5.1 مليون طن من الخضراوات بتكلفة 2.6 مليار دولار.

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