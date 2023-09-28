الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر 6 توصيات فنية لمزارعى المانجو خلال سبتمبر

محصول المانجو
محصول المانجو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر سبتمبر.

التوصيات الفنية لمزارعي المانجو: 

وتمثلت التوصيات في الآتي:
- يتم خلال تلك الفترة العناية بعملية الري خاصة للأصناف المتأخرة مثل الكيت والفجري كلان وغيرها حتى جمع تلك الأصناف، ويتم إجراء عملية الجمع باستخدام السلالم والمقصات مع ترك جزء من العنق وقلب الثمار لأسفل لتصفية العصارة حتى لا تشوه مظهر الثمار.

- عقب جمع الثمار يجرى التقليم وذلك بإزالة جميع الأفرع الجافة والميتة مع العمل على فتح قلب الشجرة مع إزالة التشوهات الخضرية والزهرية وتتم إزالة الأجزاء المصابة بجزء من النسيج السليم بمسافة لا تقل عن 20 سم وتجميع كل نواتج التقليم خارج المزرعة للتخلص منها يجب مراعاة تقصير ارتفاعات الأشجار والأفرع الجانبية لإعطاء فرصة لضوء الشمس للمرور.

تقليم أشجار المانجو 


- عقب الانتهاء من عملية التقليم ترش الأشجار بأحد المطهرات منها أوكسى كلور النحاس بمعدل 400 جم/ 100 لتر ماء مع إضافة مادة ناشرة مثل ترايتوان B أو سوبر فيلم بمعدل 50سم /100 لتر ماء، وذلك لتطهير مواضع الجروح الناتجة عن عملية التقليم ولمنع دخول الجراثيم إلى الشجرة عن طريق تلك الجروح.

- يتم دهان جذوع الأشجار والأفرع الرئيسية بعجينة بوردو والتي تتكون من (1كجم كبريتات نحاس + 2 كجم جير حي + قلب تين شوكي أو صبار يضاف لها 10 - 15 لتر ماء لدهن الأشجار).

- الأشجار التي تتعرض جذوعها لظاهرة التشقق يمكن لف تلك الجذوع بقش الأرز، كما يمكن تغطية التربة حول محيط الشجرة للحفاظ على الرطوبة المحيطة بالمجموع الجذري ومقاومة الحشائش.

- يتم إجراء عملية العزيق خلال أكتوبر للتخلص من الحشائش مع جمعها والتخلص منها.

- يتم خلال تلك الفترة وبعد جمع المحصول المتأخر إطالة الفترة بين الريّات لعدم حاجة الأشجار للري.

-الزراعة تصدر الاتحاد التوصيات الفنية لمزارعي محصول

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