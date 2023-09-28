الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استمرار المرحلة الـ24 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد)، والتي تستمر لمدة شهر؛ وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد (2023/2024).

وتستهدف المبادرة توفير كل المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا الاستمرار في توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لـ وزارة الداخلية (moi.gov.eg).

1513 منفذًا و6 معارض رئيسية

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير المتطلبات المدرسية من خلال 1513 منفذًا، و6 معارض رئيسية، و37 معرضًا فرعيًا بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال المستلزمات والأدوات المدرسية، للمشاركة في المبادرة.

كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لإقامة شوادر ومعارض، لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقًا مع منتجي ومصنعي الزي المدرسي، وأصحاب المكتبات الكبرى، وعرضها للبيع من خلال سيارات متحركة، ومنافذ ثابتة، ومعارض، تحت إشراف وتأمين من أجهزة كل مديرية.

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شوادر "كلنا واحد" تواصل توزيع الحقائب المدرسية على الأسر الأكثر احتياجًا

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قبل بدء الدراسة.. إقبال كبير من أولياء الأمور على منافذ "كلنا واحد"

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

الجدير بالذكر، أن وزارة الداخلية تقوم  بتوزيع عبوات سلع غذائية ومستلزمات مدرسية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كلنا واحد وزارة الداخلية المرحلة الرابعة والعشرين العام الدراسى الجديد المستلزمات المدرسية

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