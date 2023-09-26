الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شوادر "كلنا واحد" تواصل توزيع الحقائب المدرسية على الأسر الأكثر احتياجًا

جريدة الدستور

تواصل وزارة الداخلية إطلاق مبادرة كلنا واحد لبيع الحقائب المدرسية وتوزيع عبوات تحتوى على سلع غذائية متنوعة على الأسر الأكثر احتياجًا بمناسبة العام الدراسى الجديد؛ تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

يأتى ذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن بمحافظات الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، الغربية، البحر الأحمر، أسوان، جنوب سيناء، الأقصر، المنيا.
كما تم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة أنحاء الجمهورية لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها بأماكن إقامتهم.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

العام الدراسى الجديد هيئة الشرطة محافظات الإسكندرية الشرقية مبادرة كلنا واحد

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