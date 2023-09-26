"الداخلية" تستجيب لاستغاثة سيدة ضد مدير شركة يستغل نفوذ عائلته

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر تطبيق "تيك توك" متضمناً التماس صاحبة الحساب تنفيذ حكم قضائى، صادر لصالحها ضد مدير إحدى الشركات للمجوهرات زاعمة قيامه باستغلال نفوذ عائلته لعدم تنفيذ الحكم.

على الفور قامت قوات الأمن بالفحص، وتبين أنه صدر ضده 15 حكما (1 مستأنف – 14 جزئى) بتهم "تبديد – استيلاء – شيك – نصب "، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.