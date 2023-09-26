الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تستجيب لاستغاثة سيدة ضد مدير شركة يستغل نفوذ عائلته

حبس
حبس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر تطبيق "تيك توك" متضمناً التماس صاحبة الحساب تنفيذ حكم قضائى، صادر لصالحها ضد مدير إحدى الشركات للمجوهرات زاعمة قيامه باستغلال نفوذ عائلته لعدم تنفيذ الحكم.

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استغاثة أم.. "الداخلية" تعيد 3 أطفال ضلَّوا طريقهم فى قطار بمنيا القمح

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الداخلية تستجيب لاستغاثة سيدة أصاب "حلاق" شقيقها بالتجمع الأول

على الفور قامت قوات الأمن بالفحص، وتبين أنه صدر ضده 15 حكما (1 مستأنف – 14 جزئى) بتهم "تبديد – استيلاء – شيك – نصب "، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية استغاثة سيدة يستغل نفوذ عائلته وزارة الداخلية تيك توك

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