تفاصيل مثيرة في ضبط عاطل يستغل الأطفال بالجيزة

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل يستغل الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة في بولاق الدكرور.

أكدت تحريات مباحث رعاية الأحداث استغلال عاطل الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض في بولاق الدكرور.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض، مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وبصحبته 3 من الأطفال الأحداث.

استغلال في التسول

بسؤالهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم على النحو المُشار إليه ، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.