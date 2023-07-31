الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 7 سنوات لربة منزل استغلت ابنة زوجها في أعمال التسول بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم، بمعاقبة ربة منزل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريمها مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه، عما أسند إليها وألزمتها بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامها في الاتجار بالبشر باستغلال ابنة زوجها في أعمال التسول، وأحدثت بالمجني عليها "م.ض.م" ضربا نشأ عنه عجز.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 11496 لسنة 2822 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، ببلاغ بقيام المتهمة بالتعدي على المجني عليها وتعذيبها واستخدامها في أعمال التسول، بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إلى قيام المتهمة "ش.ا.م" ربة منزل، باستغلال الطفلة المجني عليها "م.ض.م"، ابنة زوجها، في أعمال التسول، مستخدمة في ذلك أساليب قسرية منها التعدي عليها بالضرب لحملها علي طاعتها مستغلة في ذلك سلطتها عليها كونها زوجة أبيها، وقد تمكنت بذلك من التحصل على منفعة مبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وثبت من تقرير الطب الشرعي بالطفلة المجني عليها، أن الإصابات المشاهدة بها تشير إلى تعرضها لتعذيب متكرر تنشأ بناء على المصادمة بجسم أو اجسام صلبة راضة بعضها مستطيل الانطباع وبعضها مرن ويحوز حصولها من طوبة أو عصا ومن مثل حرز الخرطوم وأن الحروق اللهيبة تنشأ عن ملامسة الجلد لجسم ساخن ، ويجوز حصولها من سكين أو معلقة ساخنة ، وقررت النيابة إحالة المتهمة الي محكمة جنايات الإسكندرية لإجراء محاكمتها.

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