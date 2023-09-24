الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

تحريات مكثفة لكشف لغز العثور على جثة بـ"نيل الوراق"

جثة
جثة

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في نهر النيل بالوراق، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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تفاصيل البلاغ 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص في نهر النيل بالوراق، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وعثر على جثة شخص تم انتشالها ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والاستماع لأقوال شهود عيان.

جار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

جثة الوراق مديرية أمن الجيزة النجدة الجيزة

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