الداخلية تستجيب لاستغاثة سيدة أصاب "حلاق" شقيقها بالتجمع الأول

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة كشف ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيسبوك" يتضمن إستغاثة سيدة من تعرض شقيقها وأحد أصدقائه للتعدى من قبل شخص بمنطقة التجمع الأول.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات منشور تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك " متضمناً استغاثة سيدة من قيام عامل بصالون رجالى بالتعدى على شقيقها وأحد أصدقائه وإحداث إصابتهمابـ"جروح قطعية متفرقة"بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (شخصين "مصابين بجروح قطعية"- مقيمين بدائرة القسم)، طرف ثان: (عامل – مقيم بمحافظة الغربية) لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين لإعتراض الطرف الأول على قيام إدارة الصالون بتصوير أحد زملائه دون إذن منه، فتطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى عليهما بالضرب باستخدام "آلة حادة" وإحداث إصابتهما المشار إليها.. أمكن ضبط المتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.