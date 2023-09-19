مستفيدون من "كلنا واحد": يوفر المنتجات بجودة عالية وبتخفيضات تصل لـ40%

بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024، نظمت وزارة الداخلية المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة كلنا واحد، والتي تستمر لمدة شهر، لتوفير جميع المتطلبات والمستلزمات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 40%.

وفي السياق، تستعرض “الدستور” آراء المستفيدين من مبادرة “كلنا واحد” بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

قالت سميحة محمود، مواطنة سكندرية، إن معارض “كلنا واحد” تقدم الدعم المستمر للمواطنين والأسر محدودة الدخل للوقوف بجانبهم من أجل توفير احتياجاتهم الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة ولكن بجودة عالية.

وأضاف كمال عبد السلام، مواطن سكندري، أن ما يميز معارض كلنا واحد استمرارها طوال العام في مختلف المناطق السكندرية؛ لتكون متاحة طوال العام للمواطنين لتوفير متطلباتهم في نقاط جغرافية موزعة على معظم الأحياء.

وأوضحت بسمة حسين، مواطنة سكندرية، أنها اعتادت على زيارة معارض كلنا واحد لشراء مستلزماتها المنزلية سواء المواد الغذائية أو السلع التموينية بقيمة مالية أقل بكثير من الأسواق الخارجية والتي تحدد الأسعار على هوى وقرار التجار، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة عليهم للسيطرة على جشعهم.

وأكملت نورهان سليمة، مواطنة سكندرية، بالشكر والامتنان لجهود الدولة المصرية متمثلة في الجهات التنفيذية بقرارات رئاسية على دعمهم للمواطنين بمختلف المشروعات والمبادرات القومية لمساندتهم والوقوف بجانب المواطنين.