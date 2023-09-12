الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحت رعاية الرئيس.. إقبال جماهيرى على منافذ "كلنا واحد" بالمحافظات

كلنا واحد
كلنا واحد

شهدت منافذ كلنا واحد المرحلة 24 التي نفذتها وزارة الداخلية ضمن توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لرفع الغلاء عن كاهل المواطنين، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد، والذي حرصت خلاله على توفير الملابس والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ40% عن مثيلاتها بالأسواق في إطار المشاركة المجتمعية من قبل وزارة الداخلية.

توفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة

وواصلت وزارة الداخلية استكمال فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) التى تستمر لمدة شهر بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد (2023/2024) لتوفير المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

تخفيضات الأغذية تصل إلى 40%

شهدت منافذ كلنا واحد في كل المحافظات الإستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

1513 معرضًا: كلنا واحد في كل المحافظات

كما قامت الداخلية ضمن مبادرة كلنا واحد بالتنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية من خلال (1513 منفذًا–6 معارض رئيسية–37 معرضًا فرعىًا) بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة.

توفير سيارات متحركة ومنافذ ثابتة

حرصت الوزارة على التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقًا مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال (سيارات متحركة- منافذ ثابتة- معارض) تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

 موقع وزارة الداخلية 

في السياق، واصلت الداخلية توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى للوزارة (moi.gov.eg).

◘ قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية

كما اتقفت وزارة الداخلية مع مسئولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة تستهدف المناطق الأكثر إحتياجًا بعدد من المحافظات التى لا تتوافر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع وذلك خلال فترة المبادرة، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهوريةا حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

ووفرت الداخلية في منافذ كلنا واحد جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

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