عروض فرعونية وبدوية وفرقة الكنيسة.. عروض احتفالية بمهرجان الخيول بالشرقية (فيديو)

شهدت أرض الفروسية، بصحراء بلبيس، بمحافظة الشرقية تقديم فرقة الموسيقى العسكرية عرضها، مصاحبة لدخول فرسان اتحاد الشرطة، حاملين الأعلام وإقامة عروض بدوية لشباب القبائل وعروض فرعونية كما قدمت كليتا التربية رياضية بنات وبنين عروضا فنية، وتم تقديم عرض فرعوني بعنوان "موكب رمسيس" وقدمت مطرانية الزقازيق ومنيا القمح عرضًا بالاشتراك مع فرقة "ثياتيرا".

وتم بدء المراسم الاحتفالية لافتتاح مهرجان الخيول العربية بالشرقية، فى دورته الـ27 بعد أن أعطى محافظ الشرقية شارة البدء للمهرجان.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد تفقد عددا من المعارض المقامة على أرض المهرجان، مثل خيمة الفنانين التشكيليين بحضور المهندس مصطفى غنيم، ودكتورة رينيه صبحي، ومعرض سروج ومستلزمات الخيول، والمشغولات اليدوية البدوية، وخيمة الطب البيطري.

وأعطى محافظ الشرقية مساء اليوم، إشارة بدء وانطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية بالشرقية، في دورته الـ27، وذلك تحت رعاية وزارات السياحة والآثار والشباب والرياضة.

وأكد محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثًا رياضيًا متميزًا انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة، حيث يحقق تنشيطًا لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات أدب وجمال الخيل العربية وألعاب الفروسية، لافتًا أن مهرجان الخيول العربية يُعد إحدي العلامات المميزة لمحافظة الشرقية، ويأتي تجسيدًا وتذكيرًا لشعب مصر العظيم بعراقة وأصالة هذه المحافظة عبر التاريخ، والتي تضم ثروات أثرية ومعالم سياحية وتباركت بأن كانت معبرًا للسيدة مريم العذراء والعائلة المقدسة.