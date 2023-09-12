محافظ الشرقية يستعرض مجهودات قطاع الطب البيطري

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الدولة تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق التنمية المنشودة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية في كافة القطاعات الخدمية والتنموية بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين مشيرا إلى أن شهر سبتمبر الجاري يشهد افتتاح 93 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و 600 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال لقائه بالعاملين بمديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار العسكري للمحافظة واللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري وذلك بقاعة الإجتماعات بمديرية الطب البيطري.

محافظ الشرقية يستعرض إنجازات الطب البيطرى

وأوضح المحافظ، أن الهدف من اللقاء هو استعراض مجهودات قطاع الطب البيطري في الفترة من 2014 وصولاً لعام 2023 للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة بالإضافة إلى المجهودات المبذولة في مراقبة الأسواق والأغذية ورفع كفاءة وتطوير المنشآت الخدمية بذلك القطاع الحيوي والهام ليعرف كلا منا ما تحقق في القطاع الذي يعمل به، مقدما الشكر للجميع على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية من خلال تنفيذ مشروعات كبرى شملت التأمين على الماشية وتنظيم القوافل البيطرية بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة لتوقيع الكشف على الحيوانات وتقديم اللقاحات اللازمة للوقاية من الأمراض وتوفير كوب لبن آمن للمواطنين بتكلفة تخطت مليارات الجنيهات بخلاف تنظيم حملات مشتركة مع الجهات المعنية لمراقبة الأسواق والأغذية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما استعرض محافظ الشرقية، حجم العمل المبذول في قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والتموين والتعليم مطالباً الجميع ببذل المزيد من العمل والجهد والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين، مشيراً إلى أنه سيقوم بزيارة كل قطاع خدمي على حده وعقد لقاءات موسعه مع العاملين به لاستعراض مجهودات عملهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية إبراز كل منا لدوره في العمل الخدمي ليشعر المواطن بحجم ما يتحقق من انجاز غير مسبوق على أرض الوطن الغالي والعزيز.

الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية فى إنتاج القمح

وقال محافظ الشرقية، إن المحافظة تصدرت محافظات الجمهورية لهذا العام في إنتاج وتوريد محصول القمح واستطاعت أن تتغلب على الفاقد من خلال تطوير منظومة التخزين بالتوسع في إنشاء الصوامع قائلاً لدينا 9 صوامع قمح تعمل بطاقه استيعابية 800 ألف طن.

وخلال اللقاء استعرض وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إنجازات المديرية خلال الفترة من 2014 حتى 2023 وتمت الإشارة إلى أنه قد قامت إدارة الرعاية والعلاج بتقديم العلاج لعدد 4847788 حيوان من أمراض الطفيليات الداخلية و101646 حيوان من الأمراض الجلدية وإجراء الجراحات اللازمة لعدد 85298 حيوان و552739 حيوان من الأمراض الباطنية بالإضافة إلى المشاركة في 136 قافلة علاجية لتقديم العلاج اللازم للحيوانات.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 39 مشروع ما بين إنشاء وإحلال كلي وجزئي ورفع كفاءة للمنشأت الخدمية البيطرية بتكلفة 1828573918 جنيها.

وقامت إدارة الوقاية بتحصين 5747269 حيوان ضد الحمى القلاعية و5362081 حيوان ضد مرض الوادي المتصدع و 665081 حيوان ضد مرض جدري الأغنام و 504291 حيوان ضد مرض التسمم الدموي و 1573506 حيوان ضد مرض الجلد العقدي و 361419 حيوان ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وتم تحصين عدد 490 ألف حيوان بتكلفة 287 مليون و400 ألف جنيه.

كما قامت إدارة الدواجن بتحصين عدد 35.477.885 طائر ضد مرض انفلونزا الطيور، وتم الانتهاء من تسجيل وترقيم عدد 876426 حيوان بتكلفة 6 مليون و139 ألف جنيه، و الانتهاء من تطوير مجزري بلبيس المركزي والقنايات المركزي بتكلفة 4 مليون و 350 ألف جنيه وجاري تطوير 4 مجازر ( الزقازيق – ديرب نجم – فاقوس – الزقازيق ) بتكلفة 27 مليون و 606 ألف جنيه.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات للوحدات البيطرية داخل مجمعات الخدمات الزراعية بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية.

وأضاف وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن إجمالي عدد حيوانات البتلو المؤمن عليها 22 ألفا و730 رأس بتكلفة 3 ملايين و801 ألف جنيه وبلغ إجمالي عدد مراكز تجميع الألبان المطورة (17) مركز تجميع ألبان مطور موزعين في (6) مراكز داخل المحافظة بتكلفة 75 مليون جنيه من خلال قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي كما بلغ عدد العجلات العشار التى تم تسليمها لصغار المربين في اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة 44 رأس بتكلفة 3 مليون و 960 ألف جنيه بالتعاون بين وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والزراعة.