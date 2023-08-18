بيطرى الشرقية يضبط 117 كيلو دجاج ولحوم فاسدة.. ويحرر 11 محضرًا

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض والشوادر لبيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها كل الاشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، لضبط سوق الأسماك واللحوم، مشددًا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم) بالتعاون مع الجهات المعنية (مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 11 محضر مخالفة، وضبط 117 كجم لحوم ودجاج مخالفة، بيانها (15 كجم) لحوم بقرى، (15 كجم) لحوم جاموسي، (67.5 كجم) دواجن سُحِبَتْ عيَّنَاتٍ، (5 كجم) لحوم مفرومة صالحة ولكن بدون بيانات، (3.5 كجم) كبدة مجهولة المصدر، (11.5 كجم) لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من كل الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.