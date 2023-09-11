الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ12 مليون جنيه.. افتتاح 3 مشروعات بمركز أبوكبير فى الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات (الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة - الإسكان) بمركز أبو كبير بتكلفة 12 مليون جنيه جاهزة للافتتاح ضمن 93 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري- الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه.

وقال المحافظ في بيانه إنه من المقرر افتتاح تلك المشروعات خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

إنشاء مدرسة بتكلفة 9 ملايين جنيه:

وأوضح أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة مصطفى كامل / ب رقم 1 (24 فصل) بتكلفة 9 ملايين جنيه، لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

الانتهاء من وحدة تضامن اجتماعى بـ1.3 مليون جنيه

وفي قطاع الإسكان، تم الانتهاء من إنشاء وتشطيب وحدة التضامن الاجتماعي بكفر النجار بتكلفة 1.3 مليون جنيه.

بينما في قطاع الشباب والرياضة، تم الانتهاء من إحلال ملعب مركز شباب كفر الشبكي بتكلفة 1.7 مليون جنيه.

كان محافظ الشرقية، قد سبق وأعلن عن الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية في قطاع التموين والتجارة الداخلية، تضمنت إنشاء مجمع للخدمات التموينية وصوامع لتخزين الغلال بتكلفة إجمالية بلغت مليارًا و108 ملايين و954 ألف جنيه.

مشروعات خدمية وتنموية الابنية التعليمية إنشاء مدرسة قطاع الإسكان محافظ الشرقية

مواد متعلقة

"100 يوم صحة".. فحص 1545 مريضًا فى قافلة طبية مجانية بالشرقية

محافظ الشرقية يفتتح مدرسة بيشة قايد الثانوية

محافظ الشرقية يشهد التشغيل التجريبي لمحطة مياه العدوة بتكلفة 60 مليون جنيه

"شجرة تساوى حياة".. "مصر المستقبل" يدشن مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة بالشرقية

معهد الطاروطى يحتفل بتخريج دفعة جديدة من حفظة القرآن والمنشدين (صور)

افتتاح 6 مشروعات خدمية بقطاعي مياه الشرب والصرف بالشرقية

الأكثر قراءة

الهروب لأسطح السيارات.. العاصفة دانيال تلتهم 250 شخصًا فى ليبيا

أردوغان: نعمل على تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى مع مصر

وفاة 150 جراء السيول فى شرق ليبيا.. ومصر تتضامن مع الضحايا

موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر وبداية فصل الخريف

موعد عيد النيروز لعام 2023.. ولماذا سٌمى بهذا الاسم؟

تفاصيل قرار حظر النقاب فى المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب