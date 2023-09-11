بـ12 مليون جنيه.. افتتاح 3 مشروعات بمركز أبوكبير فى الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات (الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة - الإسكان) بمركز أبو كبير بتكلفة 12 مليون جنيه جاهزة للافتتاح ضمن 93 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري- الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه.

وقال المحافظ في بيانه إنه من المقرر افتتاح تلك المشروعات خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

إنشاء مدرسة بتكلفة 9 ملايين جنيه:

وأوضح أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة مصطفى كامل / ب رقم 1 (24 فصل) بتكلفة 9 ملايين جنيه، لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

الانتهاء من وحدة تضامن اجتماعى بـ1.3 مليون جنيه

وفي قطاع الإسكان، تم الانتهاء من إنشاء وتشطيب وحدة التضامن الاجتماعي بكفر النجار بتكلفة 1.3 مليون جنيه.

بينما في قطاع الشباب والرياضة، تم الانتهاء من إحلال ملعب مركز شباب كفر الشبكي بتكلفة 1.7 مليون جنيه.

كان محافظ الشرقية، قد سبق وأعلن عن الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية في قطاع التموين والتجارة الداخلية، تضمنت إنشاء مجمع للخدمات التموينية وصوامع لتخزين الغلال بتكلفة إجمالية بلغت مليارًا و108 ملايين و954 ألف جنيه.