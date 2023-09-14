الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح 6 مشروعات بتكلفة 56.8 مليون جنيه في الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من افتتاح 6 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 56 مليون و800 ألف جنيه بمركز الإبراهيمية بقطاعات (الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة - الكهرباء) جاهزين للافتتاح ضمن 93 مشروعًا خدميًا وتنمويًا في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي - الإسكان - الطرق والكباري - الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة - الكهرباء) بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه. 

ومن المقرر افتتاحه خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

مشروعات في قطاع الشباب والرياضة بتكلفة 600 ألف جنيه 

وأوضح محافظ الشرقية، أنه في قطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء من إحلال ملعب مركز شباب الخضارية بتكلفة 800 ألف وإحلال ملعب مركز شباب السدس بتكلفة مليون جنيه وإحلال ملعب مركز شباب الإبراهيمية بتكلفة مليون جنيه.

5 ملايين جنيه مشروعات  بمجال الأبنية التعليمية

وفي قطاع الأبنية التعليمية، تم الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة الشهيد علي إسماعيل أحمد /س بتكلفة 5 مليون جنيه، ومدرسة منشأة التحرير / س بتكلفة 9 مليون جنيه.

وفي قطاع الكهرباء تم الانتهاء من أعمال موزع جهد متوسط السدس بتكلفة 40 مليون جنيه.

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة الشرقية عن الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية في قطاع التموين والتجارة الداخلية، تضمنت إنشاء مجمع للخدمات التموينية وصوامع لتخزين الغلال بتكلفة إجمالية بلغت مليارًا و108 ملايين و954 ألف جنيه.

وتم الانتهاء أيضًا من تجهيز 93 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه في قطاعات مختلفة، منها مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والطرق والكباري والأبنية التعليمية والشباب والرياضة والكهرباء.

مشروعات خدمية مركز الإبراهيمية الابنية التعليمية قطاع الكهرباء عيد الشرقية القومى

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