"أهلًا مدارس" مُتاح بمراكز الشرقية.. والمحافظ: 10% تخفيضًا فى أسعار السلع

شهدت محافظة الشرقية، إقامة معارض "أهلًا مدارس" فى جميع مدن المحافظة، بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر ومبادرة مشروعك لبيع مستلزمات المدارس بأسعارمخفضة، لإزالة الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال فايز عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن معارض "أهلًا مدارس" منتشرة في جميع مدن المحافظة، ويشارك في المعرض الواحد أكثر من 20 شركة متخصصة فى بيع المستلزمات الخاصة بالمدارس.

وتشهد المعارض توافر مستلزمات المدارس من أحذية وشنط، والزي المدرسي لكافة المراحل التعليمية، كما يتم بيع أدوات مدرسية من "كشاكيل وكراسات وأقلام".

قرار بخفض الأسعار 10%

من جانبه، أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرارًا بخفض أسعار السلع بمعارض "أهلًا مدارس" بنسبة 10%عن مثيلاتها فى الأسواق.

وأشار المحافظ في تصريحات له، إلى أن الهدف من إقامة معارض "أهلًا مدارس" هو رفع المعاناة عن محدودي الدخل والتصدي لجشع التجار وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة عن المعروض بالسوق، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.

وأكد المحافظ، على فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين، ضرورة التنسيق المستمر مع رؤساء المراكز والمدن لتكثيف الحملات الرقابية على المعارض للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.