الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

ميلاد خير الأنام.. أرق عبارات تهنئة المولد النبوي الشريف 2023

المولد النبوي
المولد النبوي

يحتفل المسلمون حول العالم اليوم الأربعاء بذكرى المولد النبوي الشريف 2023 الموافق 12 ربيع الأول لعام 1445، حيث تقام الاحتفالات في جميع المدن بالمساجد والساحات الكبرى وتتعدد مظاهرها وطقوسها، وعلى رأسها تبادل عبارات تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 ونشر صور المعايدة على منصات التواصل الاجتماعي.

عبارات تهنئة المولد النبوي الشريف 2023

ويستعرض "الدستور" في هذا التقرير، باقة مميزة من أحدث عبارات تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 تتناسب مع معايدات الأهل والأصدقاء وزملاء العمل.

وبدأت أجواء احتفالات المصريون بذكرى المولد النبوي الشريف وتناول الحلوى بداية من عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، بداية من عام 973 هجريًا.

وفيما يلي أحدث عبارات تهنئة المولد النبوي الشريف 2023:-

نهنيك يا عالي المقام قبل الزحام بمولد خير الأنام، دمت بصحة في كل عام.

بحب محمد صلى الله عليه وسلم نرفع الرأس وبمولده نهني أعز الناس.

طاب محمد خُلقا وخَلقا.. أطل فكان إشراق الحياة.. عليه صلاة ربي ما أعادت.. شفاه الكون حي على الصلاة.

صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق إلى رؤياك.. وعليك ملء الأرض من صلواتنا وقلوبنا حنت إلى لقياك.

الليلة مولد الرسول.. مولد الرحمة والنور.. هنأكم الله بصحبته يوم النشور.. ورزقكم من يده الشريفة الماء القرور.

يتجدد في القلوب مولده بالبهجة افرحوا وأسعدوا من حولكم.

كل عام وأنتم بخير وسلام في مولد النبي صلوا عليه وسلموا كثيرًا تفلحوا.

وُلِد خاتم الأنبياء والرسل، وُلِد نور الإسلام، وُلِد خير الناس، مبارك عليكم المولد.

نهدي لكم أحلى تحية معطرة بالحب والورود في مولد الرسول الكريم، وكل عام وأنتم طيبين يا أغلى الغاليين.

بمولد خير الأنام أهنيك، وأطلب من الله يحميك، ومن كل عدو ينجيك، أنت ومُحبيك.

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رسائل تهنئة المولد النبوي 2023 للأصدقاء والأقارب

عبارات و برقيات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2023

رسائل تهنئة المولد النبوي 2023

كما نستعرض باقة من أحدث رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 لإرسالها للأقارب والأصدقاء بمناسبة حلول ذكرى ميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

  • ولد الهادي والكون يفرح، ونرسل الكلمات بالخير لنفرح، كل عام وقلوبكم لله أقرب، ولا تنسوا الصلاة على النبي المحبب.
  • بكل الحب والفرح والاحتفاء أوجه التهاني لكل الأحبة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وكل سنة وأنتم بألف خير.
  • الليلة مولد الرسول.. للعالم جاء محمد نور.. ما أجملها ذكرى عطرة.. تهانينا نرسلها حارة.. صلوا عليه وسلموا تسليما.
  • المولد النبوي الشريف هو مولد الرحمة على القلوب التي اعتنقت نور الإسلام وسلكت طريق الهداية، فكل عام وجميع أمة الإسلام بكل خير وصحة.
  • ورود عطر النبي تفوح في مولده، والكون يصلي عليه ويلم، مبارك لكم العمر المديد وندعو لكم بالخير المزيد.
  • بطيب العود أهديك… وبماء الورد أرويك… وبالمولد النبوي يا حياتي… أبارك لك وأهنيك.
  • أرسل التهاني ابتهاجًا بميلاد سيد البشر نبينا شفيعنا في يوم المحشر.
  • أبارك لكم إخوتي، وأهنيكم بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعادها الله عليكم بالخير واليمن والبركة، وتقبل منكم كل ما تقومون به من الأعمال الطيبة.

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