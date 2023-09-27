مع بداية الساعات الصباحية يحتفل المسلمين في كافة ربوع أنحاء الجمهورية بمولد النبي، يكثر التساؤل عن عبارات تهنئة المولد النبوي الشريف 2023، حيث اعتادت الأمة الإسلامية على الاحتفالَ بمولد النبي "صلى الله عليه وآله وسلم"، وذلك يكون منذ القرن الرابع والخامس الهجري، ويكون عن طريق إحياء ليلة المولد بمختلف أنواع القربات.

أجمل المعايدات.. عبارات تهنئة المولد النبوي الشريف 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة عبارات تهنئة المولد النبوي الشريف 2023، وأجمل المباركات.

ويعتاد المصريون مع قدوم المولد النبوي على الإرسال التهنئة والمباركات وذلك يكون بمناسبة ذكرى مولد النبي "صلى الله عليه وسلم"، شفيهًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

عبارات تهنئة المولد النبوي الشريف 2023

النور في الكون انتشر ابتهاجا بميلاد سيد البشر نبينا شفيعنا من يوم المحشر.

كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدًا، صارت دموع العارفين تسيل، هذا نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول.

نسيم المولد تجدد وبالأنوار والقدس تأكد ومع الطير نغرد كلنا نهوى محمد وآل محمد.

بوركت كل البرايا وبالفرح صارت تنادي بمولد الهادي محمد حبه نور الفؤاد.

رحمة الله تجلت للأنام برسول الله وآل الكرام ولد المرسل هادينا الهمام هنئوا بعضكم يا مؤمنين.

طاب محمد خُلقا وخَلقا.. أطل فكان إشراق الحياة.. عليه صلاة ربي ما أعادت.. شفاه الكون حي على الصلاة.

صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق إلى رؤياك.. وعليك ملء الأرض من صلواتنا وقلوبنا حنت إلى لقياك.

كل عام وأنتم بخير وسلام في مولد النبي صلوا عليه وسلموا كثيرًا تفلحوا.

النور في الكون انتشر.. ابتهاجا بميلاد سيد البشر.. نبينا شفيعنا.. في يوم المحشر.

ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء.. كل عام وأنتم بخير.

عمت الأفراح كل وادي.. بعد أن نادى المنادي.. ولد المصطفى الهادي.. متباركين.

تهنئة المولد النبوي الشريف 2023

أهنئكم بحلول المولد النبوي الشريف، هذا اليوم الذي أشرقت فيه الأرض بنور النبي الخاتم، صلى الله عليه وسلم.

في يوم المولد النبوي الشريف، أسأل الله تعالى أن يرزقك حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلك من أهل الجنة.

أتقدم لك بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.

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