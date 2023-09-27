الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وائل الفشنى يبكى أثناء تقديمه ابتهال "هم أنبياء الله" باحتفالية المولد النبوى

وائل الفشني
وائل الفشني

تأثر المطرب وائل الفشني باكيًا خلال تقديمه ابتهال "هم أنبياء الله"، في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف.

وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فقرة الابتهالات والمدائح النبوية خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

احتفالية مولد النبي 

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

ويحضر احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.

هم أنبياء الله وائل الفشني المولد النبوي الشريف مولد النبي وائل الفشني يبكي

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