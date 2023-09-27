الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يشاهد تسجيلى "مجد دينى وتراث حضارى" باحتفالية المولد النبوى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا، بعنوان "مجد ديني وتراث حضاري"، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

احتفالية المولد النبوي 

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

ويحضر احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.

الرئيس السيسي السيسي فيلم تسجيلي مجد ديني وتراث حضاري احتفالية الأوقاف المولد النبوي الشريف

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