وزير الأوقاف يهدى الرئيس السيسى نسخة من "موسوعة الثقافة الإسلامية"

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، نسخة من "موسوعة الثقافة" أحدث إصدارات الوزراة في تجديد الخطاب الديني.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس السيسي كلمة للأمة بهذه المناسبة، تسبقها كلمتان لوزير الأوقاف، وشيخ الأزهر.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تكريم بعض الشخصيات ممن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرًا لتفانيهم في العمل الدعوي.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف.