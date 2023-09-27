صابر عبدالدايم عن تكريم الرئيس: "حصدت ثمار 50 عامًا فى خدمة العلم"

وجه الدكتور صابر عبدالدايم، عميد كلية اللغة العربية الأسبق بالأزهر الشريف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكريمه خلال احتفالية المولد النبوي، مُشيدًا بحرص الرئيس السيسي على الاهتمام بالعلماء، بالتزامن مع حرص المؤسسات الدينية على نشر خطاب الوسطية بعيدا عن التشدد والغلو.

وقال عبدالدايم إن رؤية القيادة السياسية بشأن تجديد الخطاب الديني واجهت أفكار جماعات الظلام والتطرف، مضيفا أن التكريم في يوم المولد النبوي الشريف له دلالة ومغزى؛ وهو أننا كلنا نأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة في الأخلاق والعادات والسلوك، وفي كلمته أيضًا أكد الرئيس السيسي على الأخلاق والتسامح والبعد عن الأخبار المنحرفة والسيئة.



وأضاف عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، أن التكريم تاج في قلبه وعلى رأسه لأنه جني به ثمار مسيرة 50 عاما في مجال العلم والأدب واللغة والدعوة وخدمة الوطن والفكر الإسلامي، وعلق: كون الدولة تعطيني وسام الفنون والعلوم من الطبقة الأولى شيء أفتخر به.

وانفرد "الدستور" مساء أمس، بنشر الأسماء المكرمين من قِبل رئيس الجمهورية وهم كالآتي:

- الدكتور صابر عبدالدايم أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر وعميد كلية اللغة العربية الأسبق.

- الدكتور محمود الفخراني، مساعد الوزير لشئون الامتحانات.

- الشيخ محمد عبدالعظيم، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.

- القارئ الشيخ محمود الخشت.

- القارئ الشيخ محمد الطاروطي.

- الواعظة وفاء عبدالسلام.

ومن خارج مصر:

- مفتي جزر القمر، الشيخ أبوبكر سيد عبدالله جمل الليل.

وفي سياق آخر، وجه القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على التكريم خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، قائلًا إن تكريم الرئيس السيسي لأهل القرآن الكريم هو من إجلال الله عزوجل وتعظيم شعائره، نسأل أن يجزيه عنا وعن القرآن وأهله خير الجزاء.

وأضاف الطاروطي، لـ"الدستور"، نشكر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على جهوده لخدمة القراء ونقابتهم واهتمامه بحالهم، مشيرًا إلى أن العناية بالقرآن الكريم لم تقف عند حدود حفظه وتجويده، لكنها عناية بكل ما يتصل بالقرآن الكريم حفظًا وتفسيرًا ودراسة وفهمًا.