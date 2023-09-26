بحضور الرئيس السيسى.. "الدستور" ينفرد بنشر أسماء المُكرمين فى احتفالية المولد النبوى

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، غدًا الأربعاء، احتفالية المولد النبوي الشريف التي تقيمها وزارة الأوقاف بمسرح الجلاء للقوات المسلحة بطريق صلاح سالم.

ومن المقرر أن يكون في استقبال الرئيس السيسي، بمقر الاحتفال، شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور وشوقي علام، مفتي الجمهورية.

ويحضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وحكومته وكبار رجال الدولة، وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، وأساتذة الجامعات والإعلاميين.

ويكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال، 8 من علماء ورجال الدين من داخل مصر وخارجها، لجهودهم الملموسة في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.

ويوجه الرئيس كلمة للأمة بهذه المناسبة، تسبقها كلمتان لشيخ الأزهر ووزير الأوقاف.

وفي السياق، ينفرد "الدستور" بنشر الأسماء التي تم ترشيحها للتكريم من قِبل رئيس الجمهورية وهم كالآتي:

- الدكتور صابر عبدالدايم أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر وعميد كلية اللغة العربية الأسبق.

- الدكتور محمود الفخراني، مساعد الوزير لشئون الامتحانات.

- الشيخ محمد عبدالعظيم، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.

- القارئ الشيخ محمود الخشت.

- القارئ الشيخ محمد الطاروطي.

- الواعظة وفاء عبدالسلام.

ومن خارج مصر:

- مفتي جزر القمر، الشيخ أبوبكر سيد عبدالله جمل الليل.

- مفتي جمهورية بوروندي الشيخ شعبان علي.