الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بحضور الرئيس السيسى.. "الدستور" ينفرد بنشر أسماء المُكرمين فى احتفالية المولد النبوى

أرشيفية- احتفالية
أرشيفية- احتفالية المولد النبوي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، غدًا الأربعاء، احتفالية المولد النبوي الشريف التي تقيمها وزارة الأوقاف بمسرح الجلاء للقوات المسلحة بطريق صلاح سالم.

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ما هو موعد المولد النبوي الشريف 2023؟

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خريطة احتفال شاشات وإذاعات "الوطنية للإعلام" بذكرى المولد النبوى الشريف

ومن المقرر أن يكون في استقبال الرئيس السيسي، بمقر الاحتفال، شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور وشوقي علام، مفتي الجمهورية.

ويحضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وحكومته وكبار رجال الدولة، وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، وأساتذة الجامعات والإعلاميين.

ويكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال، 8 من علماء ورجال الدين من داخل مصر وخارجها، لجهودهم الملموسة في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.

ويوجه الرئيس كلمة للأمة بهذه المناسبة، تسبقها كلمتان لشيخ الأزهر ووزير الأوقاف.

وفي السياق، ينفرد "الدستور" بنشر الأسماء التي تم ترشيحها للتكريم من قِبل رئيس الجمهورية وهم كالآتي:

-  الدكتور صابر عبدالدايم أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر وعميد كلية اللغة العربية الأسبق.

-  الدكتور محمود الفخراني، مساعد الوزير لشئون الامتحانات.

-  الشيخ محمد عبدالعظيم، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.

- القارئ الشيخ محمود الخشت.

- القارئ الشيخ محمد الطاروطي.

-  الواعظة وفاء عبدالسلام.

ومن خارج مصر:

- مفتي جزر القمر، الشيخ أبوبكر سيد عبدالله جمل الليل.

-  مفتي جمهورية بوروندي الشيخ شعبان علي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الأوقاف شيخ الأزهر الشريف الدكتور احمد الطيب رئيس مجلس الوزراء الرئيس السيسي نشر الوسطية مفتى الجمهورية

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