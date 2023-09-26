الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ما هو موعد المولد النبوي الشريف 2023؟

المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف

ازداد البحث عن سؤال موعد المولد النبوي الشريف ٢٠٢٣، على محركات بحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، فإنه يحل غدًا الأربعاء 12 ربيع الأول، الموافق 27 سبتمبر 2023، موعد المولد النبوي الشريف ٢٠٢٣. 

موعد المولد النبوي الشريف ٢٠٢٣

يصادف غدًا الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، أي في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول للعام 1445 هجريًا، حيث اعتاد المسلمون الاحتفال بهذه المناسبة عبر إرسال التهاني والرسائل للأصدقاء والأقارب عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي أو على الرسائل النصية على الهواتف المحمولة.

إجازة المولد النبوي 2023

وأعلن مجلس الوزراء موعد إجازة المولد النبوي 2023 رسميًا، يوم الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر 2023، وقد أعلن سابقًا أنه يتم منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلًا من الإجازات التي تقتطع منتصف الأسبوع، لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع.

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 للأقارب والأصدقاء

اعتاد المسلمون الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف عبر إرسال التهاني للأصدقاء والأقارب عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي أو على الرسائل النصية على الهواتف المحمولة.

عبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف وموعد الإجازة

رسائل التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2023

-أتمنى لكم في هذا اليوم المبارك أن تنعموا بالرحمة والمغفرة من الله العلي القدير، وأن تكونوا سببًا في سعادة الآخرين وراحتهم.

- بمناسبة المولد النبوي الشريف، أتمنى لكم الخير والبركة والسلام. 

-أتمنى لك ولأسرتك مولدًا نبويًا مباركًا، ليتحقق لكم السعادة والسلام في كل لحظة من حياتكم.

- في هذا اليوم الفضيل، أدعو الله أن يملأ قلوبكم بالمحبة والسلام. 

- عطر لسانك وصلي على شفيعك في يوم مولده فإن صلاتك سوف تعرض عليه.

- في هذا اليوم المبارك، أتمنى لكم رحمة الله وبركاته تملأ حياتكم. لتكن أعمالكم صالحة وقلوبكم مليئة بالإيمان. 

- لكل من يحب الرسول ربنا يجعل حياتك نور.

- في هذا اليوم العظيم، أتمنى لكم العزة والتوفيق في كل مجالات حياتكم، وأن يكون لكم النجاح المستدام والسعادة الدائمة.

-بمناسبة المولد النبوي الشريف، أدعو الله أن يمنحك القوة والشجاعة لتحقيق كل أحلامك. 

-حبيت أكون أول المهنئين بقدوم مولد رسولنا الكريم وبقدومه أقول لكم كل عام وأنتم قريبين.

- لكل من يحب الرسول ربنا يجعل حياتك مليئة بالنور والبركة.

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