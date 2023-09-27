الطاروطى: تكريم الرئيس السيسى وسام على صدورنا ويؤكد عنايته بالقرآن وأهله

وجه القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على التكريم خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، قائلًا إن تكريم الرئيس السيسي لأهل القرآن الكريم هو من إجلال الله عزوجل وتعظيم شعائره، نسأل أن يجزيه عنا وعن القرآن وأهله خير الجزاء.

وأضاف الطاروطي، لـ“الدستور”، نشكر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على جهوده لخدمة القراء ونقابتهم واهتمامه بحالهم، مشيرًا إلى أن العناية بالقرآن الكريم لم تقف عند حدود حفظه وتجويده، لكنها عناية بكل ما يتصل بالقرآن الكريم حفظًا وتفسيرًا ودراسة وفهمًا.

وأوضح الطاروطي، الذي حضر الاحتفال على كرسي متحرك وذلك بعد إصابته بكسر بالقدم- أن المولى-عزوجل – كرمه وأنعم عليه بحفظ وتلاوة القرآن الكريم، واليوم جاء تكريم رئيس الجمهورية ليكون وسامًا نحمله على صدورنا، وهذا التكريم يؤكد لنا اهتمام الدولة بخدمة القرآن وإكرام أهله وإعلاء كلمة الحق، كتابا وسنة.



وانفرد "الدستور" مساء أمس، بنشر أسماء المكرمين من قِبل رئيس الجمهورية وهم كالآتي:

- الدكتور صابر عبدالدايم أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر وعميد كلية اللغة العربية الأسبق.

- الدكتور محمود الفخراني، مساعد الوزير لشئون الامتحانات.

- الشيخ محمد عبدالعظيم، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.

- القارئ الشيخ محمود الخشت.

- القارئ الشيخ محمد الطاروطي.

- الواعظة وفاء عبدالسلام.

ومن خارج مصر:

- مفتي جزر القمر، الشيخ أبوبكر سيد عبدالله جمل الليل.

