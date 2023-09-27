بالتزامن مع المولد النبوي 2023.. أطيب التمنيات والرسائل للأصدقاء والعائلة

المولد النبوي المعروف أيضًا باسم عيد الميلاد في بعض الدول هو مهرجان مهم للمسلمين، لإحياء ذكرى ميلاد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

يحتفل المسلمون بهذه المناسبة في ربيع الأول، الشهر الثالث من التقويم الإسلامي في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول.

وهذا العام يتم الاحتفال بالمولد النبوي في 28 سبتمبر في الهند وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا وأجزاء أخرى من شبه القارة الهندية، وفي 27 سبتمبر في المملكة العربية السعودية ومصر.

وبينما تحتفل أنت وعائلتك بهذه المناسبة السعيدة، إليك مجموعة من أطيب التمنيات والصور والرسائل والتحيات لمشاركتها مع أحبائك على Facebook وWhatsApp وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.

رسائل التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2023

عيد ميلاد النبي مبارك.. نرجو أن يكون إيمانك ثابتًا، وأن تُستجاب صلواتك، وأن تبارك حياتك بالخير.

دعواتكم الصادقة مستجابة، وتغمدوكم بنعم الله المختارة.. عيد ميلاد النبي مبارك لك ولأحبائك

في هذه المناسبة المباركة، عيد المولد النبوي، أتمنى أن يمتلئ قلبك بالحب، وبيتك بالسعادة، وحياتك بالسلام. مبارك.

خفف الله عنكم الصعوبات وأعاد عليكم السلام والرخاء في العيد.. أتمنى لك وقتا مباركا.. عيد ميلاد النبي مبارك.

في هذه المناسبة المباركة، عيد المولد النبوي، أتمنى أن يرشدك نور تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم أنت وعائلتك نحو السعادة والازدهار.. عيد ميلاد النبي مبارك.

أتمنى لكم عيد ميلاد سعيد مليئ بالحب والسلام والبركات.. نرجو أن تجد القوة في تعاليم النبي لخوض رحلة الحياة.. عيد مبارك.

تاريخ الاحتفال

الفاطميون كانوا أول من احتفل به فى مصر، ويعتقد البعض أن النبي محمد ولد في مكة يوم الثاني عشر من ربيع الأول عام 570 م.