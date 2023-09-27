موعد الإجازات الرسمية فى أكتوبر 2023 وأهم رسائل المولد النبوى الشريف

يبحث العديد من الموظفين عن الإجازات المقررة رسميًا فى شهر أكتوبر، حيث يكثر البحث على جوجل بعنوان إجازات شهر أكتوبر لعام 2023، وتعد الإجازات الرسمية فى شهر أكتوبر لعام 2023 هي السبت 7 أكتوبر والجمعة 13 أكتوبر و السبت 14 أكتوبر و الجمعة 20 أكتوبر والسبت 21 أكتوبر والجمعة 27 أكتوبر و السبت 28 أكتوبر.

موعد الاجازات الرسمية فى أكتوبر لعام 2023

وأعلن مجلس الوزراء أن إجازة 6 أكتوبر هى آخر الإجازات الرسمية فى شهر أكتوبر 2023، بعد إجازة المولد النبوى الشريف.

ومن المقرر الإعلان عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 من قِبل رئيس مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن يكون الخميس السابق ليوم إجازة 6 أكتوبر 2023 كبديل عن يوم الجمعة لأنها توافق إجازة رسمية للدولة.

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ويبحث المواطنون ايضًا خلال البحث عن الإجازات الرسمية عن أبرز رسائل التهنئة بالمولد النبوى الشريف وتنشرها الدستور

رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف

- بأنوار النبي أمسيك، وبقرب مولده أهنئك، وادعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

- قلبي وقلبك كله إحساس بحب محمد صلى الله عليه وسلم نرفع الرأس وبمولده نهني أعز الناس.

- وُلِد نور الإسلام، وُلِد خير الناس، وُلِد خاتم الأنبياء والرسل، مبارك عليكم المولد.

- أحب أقول لك قبل الجميع كل عام وانت بخير.. انتشر النور في السماء والأرض بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم.

- قلبي سعيد بقدوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم تلك السيرة العطرة مولد سيد البشر كل عام وانتم بخير.

- أرسل لك أجمل العبارات والكلمات بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم.. فكل عام وأنت أقرب إلى الله.

- كل عام وانت بخير.. كل عام وأنت أقرب إلى الله.. فاليوم الكون يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.