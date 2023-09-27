الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1445هـ

جانب من احتفال القوات
جانب من احتفال القوات المسلحة

نظمت القوات المسلحة، احتفالها السنوى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف للعام الهجرى 1445هـ.

وبدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وألقى الدكتور طارق عبدالحميد عبدالرءوف، مدير عام بوزارة الأوقاف كلمة أشار خلالها إلى أهمية الاقتداء بسيرة الرسول، صلى الله عليه وسلم، فى ذكرى مولده والسير على نهجه فى الاعتدال والوسطية من أجل التصدى للفكر المتطرف ونبذ المبادئ الهدامة والأفكار المتطرفة.

وأعقب ذلك تكريم عدد من الفائزين فى المسابقة الدينية السنوية التى تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيمها لتنمية الوازع الدينى لدى أفراد القوات المسلحة.

وفى نهاية الاحتفال ألقى اللواء أ ح  فهمى عبدالرءوف هيكل، مساعد وزير الدفاع، كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد خلالها أن رجال القوات المسلحة ماضون بكل شجاعة وإصرار فى تنفيذ المهام والمسئوليات التى توكل إليهم  لتظل مصر وقواتها المسلحة درعاً قوية لحماية الوطن وصون مقدساته، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فى الصدق والتضحية والصبر والعمل الجاد فى مواجهة التحديات بكل ثقة للتغلب عليها، والتصدى لكل من يحاول المساس بأمن مصر وسلامة شعبها العظيم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من ممثلى وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

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