الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: الولايات المتحدة بدأت نقل أنظمة صاروخية لأوروبا كانت محظورة

زاخاروفا
زاخاروفا

أعلنت وزارة  الخارجية الروسية، الأربعاء، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت نقل أنظمة صاروخية إلى أوروبا كانت محظورة وفق معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ردًا على تقارير أفادت بإجراء تدريبات مشتركة بين البحريتين الدنماركية والأمريكية في جزيرة بورنهولم في بحر البلطيق، تضمنت نقل نظام إطلاق لصواريخ SM-6 إلى الجزيرة.

وأضافت زاخاروفا، أن البحرية الأمريكية نشرت نظام إطلاق MK-70، وهو جاهز تقريبًا للاستخدام، كجزء من التدريبات العسكرية.

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وأشارت، إلى أن التدريبات تجري في أراضي أوروبا بمشاركة حلفاء الولايات المتحدة في حلف الناتو، وبالتالي شرعت واشنطن في وضع إجراءات لنقل أنظمة صواريخ إلى مسرح العمليات الأوروبي، كانت محظورة سابقًا بموجب معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التي تعمدت واشنطن لتقويضها.

وأكدت أنه في ظل قرار موسكو تعليق نشر الصواريخ الأرضية متوسطة وقصيرة المدى من جانب واحد، تراقب روسيا الخطوات الأمريكية المزعزعة للاستقرار، التي تنطوي على نشر مثل هذه الأسلحة.

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الخارجية الروسية: سنطالب أمريكا بتنفيذ التزاماتها كرئيسة لقمة أبيك

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة  الخارجية الروسية، عن أنها ستطالب الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها كرئيسة لقمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

جاء هذا وفقًا لتصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقًا على قرار واشنطن بعدم دعوة روسيا لحضور قمة المنظمة التي ستعقد في سان فرانسيسكو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية زاخاروفا في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "سنواصل السعي للتنفيذ الكامل من قبل الولايات المتحدة لالتزاماتها في إطار رئاستها للمنظمة".

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستعمل بشكل وثيق مع الشركاء الآخرين الذين يشاركونها الموقف، بجانب تشجيع الزملاء على الاحتجاج بنشاط ضد السلوك الأمريكي المعيب.

الخارجية الروسية الولايات المتحدة معاهدة الصواريخ واشنطن البحرية الأمريكية

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