الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الروسية: التعاون بين موسكو وبكين هدفه إيجاد عالم متعدد الأقطاب

روسيا والصين
روسيا والصين

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، أهمية التعاون الصيني الروسي لتحقيق العدالة في الشؤون الدولية، فيما أكد نظيره الصيني، وانغ يي، أن موسكو وبكين تعملان على إيجاد عالم متعدد الأقطاب.

وجاءت تصريحات الوزيران خلال جلسة مباحثات في موسكو، بثتها وسائل إعلام روسية على الهواء مباشرة.

وكان وانغ يي وصل إلى موسكو في وقت سابق اليوم الإثنين، في مستهل رحلة تستغرق 4 أيام إلى روسيا.

ومن المتوقع أن يتعهد البلدان بثقة سياسية متبادلة أعمق، استعدادا لزيارة مهمة محتملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين في أكتوبر.

وقالت الخارجية الصينية في بيان لها، إن “وانغ” الذي يشغل منصب وزير الخارجية ويرأس مكتب الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الحاكم، سيجتمع مع أمين مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف لإجراء محادثات أمنية سنوية، وفق "رويترز".

تعزيز العدالة الدولية

وأكد “لافروف” على أهمية التعاون الصيني الروسي لتعزيز العدالة في الشؤون الدولية. 

وقال: “في الآونة الأخيرة ننسق بشكل ناجح عملنا مع دول أخرى في العالم مثل دول في جنوب الكرة الأرضية، ونتعاون مع الصين في قمة العشرين، حيث نسقنا جهودنا، وفي منظمة شنغهاي للتعاون أيضا”.

وأضاف: “في المستقبل، هناك الكثير من المنتديات الدولية القريبة منها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأثق أن أعمالنا المتناغمة ستنجح في المنتديات الدولية، وستلبي مصالح كل أعضاء المجتمع الدولي”.

وقال وانغ يي، إن الوضع الحالي يتطلب منا التواصل لتدعيم العمل المشترك. العلاقات الروسية الصينية أساسها الصداقة وتبادل المصالح التي تفيد الشعبين. عملنا المشترك ليس موجها ضد أحد.

وأشار إلى أن القوتان الصينية والروسية في مجلس الأمن تدعمان التوازن في العالم، وترفضان الهيمنة من طرف. ونحن نعمل باتجاه عالم متعدد الأقطاب.

بوتين يزور الصين

ومن المتوقع أن يمهد وانغ لزيارة بوتين إلى العاصمة الصينية لحضور منتدى الحزام والطريق الثالث بعد دعوة من الرئيس شي جين بينغ خلال زيارة رفيعة المستوى لموسكو في مارس الماضي.

وحضر بوتين أول منتديين للحزام والطريق في الصين في عامي 2017 و2019.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية الأسبوع الماضي بأن المحادثات بين وانغ ونظيره الروسي خلال زيارته ستغطي مجموعة واسعة من قضايا التعاون الثنائي، بما في ذلك الاتصالات على أعلى المستويات.

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لافروف وانغ يي موسكو الخارجية الصينية

مواد متعلقة

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة يكشف شروط روسيا للعودة لمبادرة البحر الأسود

رئيس البرلمان العربى يحضر احتفالية العيد الوطنى الـ74 لجمهورية الصين

الأكثر قراءة

"صوتك معانا".. ماذا طلب أحمد موسى من وزير الداخلية لدعم الزمالك؟

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

أزمة مرتقبة بين الأهلي ومنتخب مصر بعد تحديد ودية الجزائر

3 غيابات تضرب صفوف الأهلى قبل مواجهة المصرى

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

طبق مكرونة عالمي.. ماهو البانسيت الفلبيني وطريقة تقديمه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى