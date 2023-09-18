الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة يكشف شروط روسيا للعودة لمبادرة البحر الأسود

روسيا
روسيا

قال فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لا يتمتع بالنفوذ اللازم لحل المسائل المتعلقة بالشق الروسي من "صفقة الحبوب".

وأضاف "نيبينزيا"، أن الجانب الروسي لا يقف مكتوف اليدين، ويواصل تقديم مساعدة حقيقية للبلدان الأقل نموا في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

وتابع مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح بالكامل شروط روسيا للعودة إلى مبادرة البحر الأسود.. وهذا ليس ابتزازا، كما يحاولون في الغرب تصويره، بل مطالبة بالوفاء بما وعدونا به قبل عام"، نافيا مزاعم أن انسحاب روسيا من مبادرة البحر الأسود أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب، وأكد أنها خلافا لهذه الادعاءات تواصل انخفاضها. 

وواصل، نلاحظ أن الأمين العام وفريقه لا يتمتعان بأي نفوذ لحل المشاكل الإجرائية رغم محاولاتهما الفعلية لذلك، حيث اضطرت الأمم المتحدة مرارا للاعتراف بذلك علنا.

txt

"موسم الطين" يفشل خطة أوكرانيا لإنجاح هجومها ضد روسيا

لافروف: كييف تحاول استبعاد روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية 

وفي وقت سابق , أكد وزير الخارجية الروسي أن نظام كييف يحاول استبعاد روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وسط مساع أممية لاستئنافها مع الجانب الروسى.

وقال إن هناك من يصرحون، بمن فيهم رؤساء الأمانة العامة للأمم المتحدة بضرورة استئناف صفقة الحبوب مع الجانب الروسي فيما يعلن نظام كييف رفضه استئناف المفاوضات والصفقة بطريقة تزيل العقوبات عن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أعلن مؤخرا أنه سيعقد اجتماعا شخصيا مع وزير الخارجية الروسي لبحث قضايا بينها سبل استئناف صفقة الحبوب. 

وعلقت روسيا صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي وأبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي ، فيما أكد الرئيس بوتين أن روسيا وافقت على تمديد صفقة الحبوب 3 مرات بعد وعود غربية بتنفيذ الشق الروسي منها، وأنها لن تعود إلى الصفقة إلا بعد تنفيذ الشروط الروسية.

وصدرت أوكرانيا نحو 30.3 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية بموجب اتفاق البحر الأسود، منها 625 ألف طن على متن سفن تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في إطار عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان وإثيوبيا وكينيا والصومال واليمن.

مندوب روسيا الامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا صفقة الحبوب الرئيس الروسي الحبوب اتفاق البحر الأسود

مواد متعلقة

خبراء عن النتائج الأولية للأداء المالي للموازنة: يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصري

الدفاع الروسية: أى سفن تسافر عبر البحر الأسود لأوكرانيا تعتبر ناقلة بضائع عسكرية

جراحات «تلوين العيون».. طريق سريع مدفوع الأجر للإصابة بالعمى (تحقيق)

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

"10 سنوات ثورة".. تحالف 30 يونيو يتحدث: كيف انتصرنا؟

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

"عهد الخير والنماء".. المصريون يحتفلون بالذكرى التاسعة لتنصيب الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

وفاة أشرف مصيلحى تهز الوسط الفنى.. موعد ومكان صلاة الجنازة

طلائع الجيش يواجه البنك الأهلى فى افتتاح الدورى الممتاز

أخبار فاتتك.. اعتماد الجزء الثانى من الحركة القضائية ووفاة أشرف مصيلحى

"تحرش وضرب".. تفاصيل اعتداء 3 فتيات على طالبة بمطواة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية