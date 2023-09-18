مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة يكشف شروط روسيا للعودة لمبادرة البحر الأسود

قال فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لا يتمتع بالنفوذ اللازم لحل المسائل المتعلقة بالشق الروسي من "صفقة الحبوب".

وأضاف "نيبينزيا"، أن الجانب الروسي لا يقف مكتوف اليدين، ويواصل تقديم مساعدة حقيقية للبلدان الأقل نموا في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

وتابع مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح بالكامل شروط روسيا للعودة إلى مبادرة البحر الأسود.. وهذا ليس ابتزازا، كما يحاولون في الغرب تصويره، بل مطالبة بالوفاء بما وعدونا به قبل عام"، نافيا مزاعم أن انسحاب روسيا من مبادرة البحر الأسود أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب، وأكد أنها خلافا لهذه الادعاءات تواصل انخفاضها.

وواصل، نلاحظ أن الأمين العام وفريقه لا يتمتعان بأي نفوذ لحل المشاكل الإجرائية رغم محاولاتهما الفعلية لذلك، حيث اضطرت الأمم المتحدة مرارا للاعتراف بذلك علنا.

لافروف: كييف تحاول استبعاد روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

وفي وقت سابق , أكد وزير الخارجية الروسي أن نظام كييف يحاول استبعاد روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وسط مساع أممية لاستئنافها مع الجانب الروسى.

وقال إن هناك من يصرحون، بمن فيهم رؤساء الأمانة العامة للأمم المتحدة بضرورة استئناف صفقة الحبوب مع الجانب الروسي فيما يعلن نظام كييف رفضه استئناف المفاوضات والصفقة بطريقة تزيل العقوبات عن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أعلن مؤخرا أنه سيعقد اجتماعا شخصيا مع وزير الخارجية الروسي لبحث قضايا بينها سبل استئناف صفقة الحبوب.

وعلقت روسيا صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي وأبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي ، فيما أكد الرئيس بوتين أن روسيا وافقت على تمديد صفقة الحبوب 3 مرات بعد وعود غربية بتنفيذ الشق الروسي منها، وأنها لن تعود إلى الصفقة إلا بعد تنفيذ الشروط الروسية.

وصدرت أوكرانيا نحو 30.3 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية بموجب اتفاق البحر الأسود، منها 625 ألف طن على متن سفن تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في إطار عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان وإثيوبيا وكينيا والصومال واليمن.