الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"موسم الطين" يفشل خطة أوكرانيا لإنجاح هجومها ضد روسيا

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

كشفت صحيفة “dailykos” الأمريكية، عن فشل الهجوم المضاد الأوكراني ضد القوات الروسية، واعتبرت أن قوات المشاة الأوكرانية أمامها ما يقرب من ستة أسابيع، قبل أن يدخل موسم الطين الذي سيعيق الحركة بشكل كبير.

الهجوم المضاد الأوكراني

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن موسم الطين  نصف السنوي أو ما يطلق عليه باللغة الأوكرانية “ Bezdorizhzhya” سيضرب كلا من أوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا في الربيع والخريف وتصبح الحركة على الطرق الوعرة أو غير المعبدة أكثر صعوبة بشكل كبير.

ووفقا للصحيفة فإنه مع اقتراب موعد المواجهة، يشعر بعض المحللين والخبراء، مثل ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية المنتهية ولايته مارك ميلي، بالقلق من أن أوكرانيا أمامها من أربعة إلى ستة أسابيع فقط قبل أن يعيق موسم الطين هجومها المضاد.

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ووفقا للصحيفة، فإن الأراضي الزراعية في شمال ووسط أوكرانيا تحتاج إلى القليل من الري أو لا تتطلب أي ري على الإطلاق،  ومع ذلك، لديها القدرة على الاحتفاظ بالرطوبة ما يحول الريف الأوكراني إلى مستنقع من الطين اللزج قادر على ابتلاع دبابات بأكملها.

 وفي هذه الظروف، تكافح المركبات المدرعة في أي مكان خارج الطرق المرصوفة حيث يمكن استهدافها بسهولة بالمدفعية، كذلك تواجه الشاحنات صعوبة في توصيل الإمدادات.

ويأتي موسم الطين أو Bezdorizhzhya مرتين في السنة، ولكن آثاره تميل إلى أن تكون أكثر أهمية بكثير في الربيع مما كانت عليه في الخريف، في معظم أنحاء أوكرانيا، يميل الشتاء إلى أن يكون باردًا وقاسيًا جدًا، مما يؤدي إلى تراكم الثلوج كما  يتحد ذوبان الثلوج مع أمطار الربيع لتكوين نسبة رطوبة عالية للغاية في التربة السطحية.

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